На Авдіївському напрямку міна знищила ворожу БМП – відео

Російська БМП підірвалась недалеко від коксохіма.

На Авдіївському напрямку на міні підірвалась бойова машина піхоти окупантів.

Відео показав журналіст Юрій Бутусов.

Ворожа БМП підірвалась на українські позиції, недалеко від коксохіма, на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, четверо бійців Гвардії наступу розбили колону ворога біля Роботиного (відео).

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