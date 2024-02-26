Умер известный 32-летний украинский блогер

В Кропивницком умер популярный украинский блогер Юрий Ворожко.

Об этом пишет "Общественное", со ссылкой на родных мужчины. Смерть 32-летнего блогера наступила 26 февраля в бассейне одного из спортивных комплексов города. В заведение вызвали скорую. Когда медики приехали на место, то заметили, как инструктор оказывает Ворожко первую медицинскую помощь. Реанимационные мероприятия не принесли результатов, врачи зафиксировали смерть мужчины.

Юрий Ворожко / Фото: instagram.com/vorozhko_yura

Пока что неизвестно, из-за чего блогер ушел из жизни. Следователи ведут расследование. Впрочем, спикер полиции Кировоградской области сообщила, что насильственной смерти не обнаружено.

"При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не выявили. Причину смерти установят в результате проведения судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении спикера полиции Кировоградской области.

Юрий Ворожко / Фото: instagram.com/vorozhko_yura

Отметим, Юрий Ворожко – популярный блогер, который у которого было более миллиона подписчиков на YouTube-канале, а также он вел аккаунт в TikTok. В своих роликах он демонстрировал, как помогал людям без домов, пенсионерам и нуждающимся. У мужчины осталась жена и двое детей. Четыре дня назад стало известно, что избранница Ворожко в положении и ждет рождения дочери.

Юрий Ворожко с беременной женой и детьми / Фото: instagram.com/vorozhko_yura

Напомним, недавно стало известно, что умерла украинская актриса Людмила Алфимова. Артистка ушла из жизни в возрасте 88 лет.

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