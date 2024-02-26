Помер відомий 32-річний український блогер

У Кропивницькому помер популярний український блогер Юрій Ворожко.

Про це пише "Суспільне", із посиланням на рідних чоловіка. Смерть 32-річного блогера наступила 26 лютого у басейні одного зі спортивних комплексів міста. До закладу викликали швидку. Коли медики приїхали на місце, то помітили, як інструктор надає Ворожку першу медичну допомогу. Реанімаційні заходи не дали результатів, лікарі зафіксували смерть чоловіка.

Юрій Ворожко / Фото: instagram.com/vorozhko_yura

Наразі невідомо, через що блогер пішов із життя. Слідчі ведуть розслідування. Утім, речниця поліції Кіровоградської області повідомила, що насильницької смерті не виявлено.

"Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявили. Причину смерті встановлять в результаті проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні речниці поліції Кіровоградщини.

Юрій Ворожко / Фото: instagram.com/vorozhko_yura

Зазначимо, Юрій Ворожко – популярний блогер, який мав понад мільйон підписників на YouTube-каналі, а також вів акаунт у TikTok. У своїх роликах він демонстрував, як допомагав людям без домівок, пенсіонерам та знедоленим. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. Чотири дні тому стало відомо, що обраниця Ворожка при надії та чекає на народження доньки.

Юрій Ворожко з вагітною дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/vorozhko_yura

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла українська акторка Людмила Алфімова. Артистка пішла з життя у віці 88 років.

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