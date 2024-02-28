У Литві назвали ідею Макрона про війська НАТО в Україні "вартою уваги"

Доля Європи - в Україні, наголошують у Вільнюсі.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що варто замислитися над ідеєю французького президента Емманюеля Макрона щодо розміщення союзниками військ в Україні.

Про це дипломат написав у своєму Twitter (X).

Ландсбергіс наголосив, що наразі доля всієї Європи вирішується на полі бою в Україні. Саме тому озвучена ініціатива варта уваги.

"За часів, подібних до тих, у яких ми живемо, дуже необхідне політичне лідерство, амбіція і рішучість мислити нетрадиційно. Ініціатива вчорашньої зустрічі в Парижі заслуговує на увагу", - написав Ландсбергіс.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Втім, "наразі консенсусу щодо відправлення військ немає". Втім, поки в Альянсі таку ініціативу відкинули.

Тим часом в адміністрації президента РФ відреагували на можливе введення військ НАТО до України. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, обговорення на Заході можливості відправлення військ до України -"важливий і новий елемент".

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