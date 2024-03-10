Дмитро Гордон показав, який вигляд мала його дружина 12 років тому

Журналіст поділився, якою була його кохана на початку їхніх стосунків.

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон поділився з шанувальниками архівним фото своєї дружини Олесі Бацман.

На сторінці в Instagram Гордон розмістив кадр, де його обраниця зображена у джинсовій сорочці, блакитній сіточці-прикрасі на голові, яка підкреслила колір очей Олесі. Журналістка зображена в залі.

Як зізнався Гордон, це архівна фотографія. І була вона зроблена тоді, коли вони з Бацман лише почали зустрічатися:

"Архівна Олеся Бацман. У цей період ми почали зустрічатись", - підписав фотографію Гордон.

Дмитро Гордон показав архівне фото Олесі Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Своєю чергою, підписники ведучого наробили компліментів його дружині:

Василькові очі…

Олеся без сумніву хороша, але духовний світ у неї просто фантастичний. Думаю, що друге це набагато важливіше першого. Кохання вам

Неймовірна та дуже розумна жінка! Дуже захоплює її сила духу та сміливість

Ви навіть схожі! Тільки вона з волоссям

Зазначимо, що Дмитро Гордон та Олеся Бацман познайомилися 2006 року. Тоді Бацман брала у Гордона інтерв’ю. Зіграли весілля закохані 2011 року. У пари є троє спільних доньок – Санта (2012), Аліса (2016) та Ліана (2019). Від попередніх стосунків у Гордона є сини Ростислав (1992), Дмитро (1995), Лев (2001) та донька Єлизавета (1999).

Нагадаємо, не так давно Олеся Бацман поділилася архівним фото. Дружина Дмитра Гордона показала, який вигляд вони мали 12 років тому на початку їхніх стосунків.

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