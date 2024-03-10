Дмитрий Гордон показал, как выглядела его жена 12 лет назад

Журналист поделился, какой была его возлюбленная в начале их отношений.

Журналист и ведущий Дмитрий Гордон поделился с поклонниками архивных фото своей жены Алеси Бацман.

На странице в Instagram Гордон разместил кадр, где его избранница изображена в джинсовой рубашке, голубом украшении на голове, которое подчеркнуло цвет глаз Алеси. Журналистка изображена в зале.

Как признался Гордон, это архивная фотография. И была она сделана тогда, когда они с Бацман только начали встречаться:

"Архивная Алеся Бацман. В этот период мы начали встречаться", — подписал фотографию Гордон.

Дмитрий Гордон показал архивное фото Алеси Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

В свою очередь, подписчики ведущего наделали комплиментов его жене:

Васильковые глаза…

Алеся несомненно хороша, но духовный мир у нее просто фантастический. Думаю, что второе это гораздо важнее первого. Любви вам

Невероятная и очень умная женщина! Очень восхищает ее сила духа и смелость

Вы даже похожи! Только она с волосами

Отметим, что Дмитрий Гордон и Алеся Бацман познакомились в 2006 году. Тогда Бацман брала у Гордона интервью. Сыграли свадьбу влюбленные в 2011 году. У пары есть трое общих дочерей – Санта (2012), Алиса (2016) и Лиана (2019). От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

Напомним, недавно Олеся Бацман поделилась архивным фото. Жена Дмитрия Гордона показала, как они выглядели 12 лет назад в начале их отношений.

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