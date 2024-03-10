Украинский снайпер сбил дрон оккупантов ZALA – фото

Снайпер ССО точным выстрелом из стрелкового оружия сбил разведывательный российский беспилотник ZALA.

Об этом сообщили Силы Специальных Операций ВСУ.

Так, на одном из операционных направлений операторы ССО обнаружили в воздухе БПЛА противника, осуществлявшего разведку местности.

"Снайпер подтвердил свою квалификацию, БПЛА — стал трофеем ССО и пойдет на дальнейшее изучение специалистами", — говорится в сообщении.

Снайпер ССО сбил разведывательный беспилотник окупантов / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Снайпер ССО сбил разведывательный беспилотник окупантов / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Напомним, Россия начала атаковать Украину новым мощным оружием – в CNN рассказали об угрозах.

Читайте также ведущие новости дня: