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Украинский снайпер сбил дрон оккупантов ZALA – фото

Украинский снайпер сбил дрон оккупантов ZALA – фото

Снайпер ССО сбил разведывательный беспилотник окупантов / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Снайпер ССО сбил вражеский БПЛА.

Снайпер ССО точным выстрелом из стрелкового оружия сбил разведывательный российский беспилотник ZALA.

Об этом сообщили Силы Специальных Операций ВСУ.

Так, на одном из операционных направлений операторы ССО обнаружили в воздухе БПЛА противника, осуществлявшего разведку местности.

"Снайпер подтвердил свою квалификацию, БПЛА — стал трофеем ССО и пойдет на дальнейшее изучение специалистами", — говорится в сообщении.

Снайпер ССО сбил разведывательный беспилотник окупантов / © Силы специальных операций ВСУ
Снайпер ССО сбил разведывательный беспилотник окупантов / Фото: Силы специальных операций ВСУ
Снайпер ССО сбил разведывательный беспилотник окупантов / © Силы специальных операций ВСУ
Снайпер ССО сбил разведывательный беспилотник окупантов / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Напомним, Россия начала атаковать Украину новым мощным оружием – в CNN рассказали об угрозах.

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