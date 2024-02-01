Українські "Привиди Бахмута" ліквідували двох окупантів із 2680 м

Українські снайпери елітного загону "Привиди Бахмута" ліквідували двох росіян із дистанції у 2680 метрів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Також читайте Росіяни атакували житлові квартали у Херсоні та області: влада розповіла про наслідки

"Працюють "Привиди Бахмута" в районі Іванівського. Дистанція - 2680 метрів. Знищено двох ворогів. Якісна робота", - запевнив Сирський.

Додамо, що "Привиди Бахмута" - це загон елітних снайперів, які вночі полюють на окупантів. Цей загін діє на околицях Бахмута. Вони часто полюють на важливі цілі, саме тому їз називають "Привиди Бахмута".

Нагадаємо, за даними українських військових, які дислокуються у районі Бахмута, запевняють, що ситуацію вдалося стабілізувати.

Читайте провідні новини дня: