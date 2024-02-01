Украинские "Призраки Бахмута" ликвидировали двух окупантов с 2680 м

Украинские снайперы элитного отряда "Призраки Бахмута" ликвидировали двух россиян с дистанции в 2680 метров.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"Работают "Призраки Бахмута" в районе Ивановского. Дистанция — 2680 метров. Уничтожены два врага. Качественная работа", — заверил Сырский.

Добавим, что "Призраки Бахмута" — это отряд элитных снайперов, которые ночью охотятся на окупантов. Этот отряд действует в окрестностях Бахмута. Они часто охотятся на важные цели, именно поэтому их называют "Призраки Бахмута".

Напомним, по данным украинских военных, дислоцирующихся в районе Бахмута, уверяют, что ситуацию удалось стабилизировать.

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