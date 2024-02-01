РФ вывела в Черное море два ракетоносителя: сколько "Калибров" готовы к удару

"Калибры" также есть в Средиземном море.

По состоянию на утро 1 февраля русская оккупационная армия сосредоточила в Черном море 12 кораблей. Среди них есть носители ракет.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты вывели в морскую акваторию два ракетоносителя. Они имеют до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, в Азовском море находится один вражеский корабль. В Средиземное море россияне вывели два судна, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до восьми ракет.

Напомним, в последнее время РФ перестала использовать ракеты "Калибр" для ударов по Украине. Впрочем, это не значит, что в армии РФ кончились эти ракеты. Напротив, РФ может иметь на складах более 240 единиц "Калибров" разных модификаций.

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