РФ вивела в Чорне море два ракетоносії: скільки "Калібрів" готові до удару

"Калібри" також є в Середземному морі.

Станом на ранок 1 лютого російська окупаційна армія зосередила у Чорному морі 12 кораблів. Серед них є носії ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Окупанти вивели в морську акваторію два ракетоносії. Вони мають до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. В Середземне море росіяни вивели два судна, серед яких є один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до восьми ракет.

Нагадаємо, останнім часом РФ припинила використовувати ракети "Калібр" для ударів по Україні. Втім, це не означає, що в армії РФ закінчилися ці ракети. Навпаки, РФ може мати на складах понад 240 одиниць "Калібрів" різних модифікацій.

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