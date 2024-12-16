В Україні – нові графіки відключення світла: що змінилось

В Україні запровадили нові графіки відключень світла, які будуть однаковими для всіх регіонів. Чому змінили графіки, що нового придумали і чи полегшить це життя людям – в ексклюзиві TSN.ua.

Нові графіки по всій країні!

Вже з першої ночі 16 грудня в Україні ввели в роботу нові графіки стабілізаційних відключень, які будуть однаковими для всіх регіонів. І тепер по черзі, що змінюється. Отже, черги тепер будуть поділені на підчерги, наприклад, 1.1 і 1.2, щоб уникнути перевантажень.

Графіки розбивають на 30-хвилинні інтервали – тож усе має стати точніше й зрозуміліше. Якщо не буде аварій чи непередбачуваних ситуацій, то усі будуть мінімум 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями.

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В національній енергетичній компанії пояснють, що новий підхід – це можливість для "Укренерго" краще керувати енергосистемою та забезпечувати світло для більшої кількості людей.

16 грудня для побутових споживачів діятиме наступний графік відключень:

12:00 – 15:00 — півтори черги відключень;

15:00 – 17:00 — дві черги відключень;

17:00 – 19:00 — півтори черги відключень;

19:00 – 20:00 — одна черга відключень.

"Раніше підхід до формування графіків відключень у різних областях значно відрізнявся за кількістю годин зі світлом та без світла. Щоб виправити це, НЕК "Укренерго" та Міністерство енергетики впроваджують єдиний підхід до створення графіків по всій країні, який зафіксований законодавчо", – йдеться у повідомленні "Укренерго".

Для чого вводять нові графіки?

Для промисловості та бізнесу від 7 ранку до 9 вечора застосовують графіки обмеження потужності. В "Укренерго" пояснюють, що основною причиною таких графіків стали атаки росіян, внаслідок яких були пошкоджені енергооб’єкти в листопаді та грудні, тож певне обладнання зараз на ремонті. Зараз, як і раніше для зручності планування своїх справ у вас будуть завжди доступні два графіки: Графік на добу – чіткий розклад зон "Світло є" (біла) та "Світла немає" (темно-сіра). Прогнозний графік на тиждень – буде показувати часові проміжки, коли світло може бути відключеним, і години зі світлом. В ДТЕК додають, що уніфікований національний графік дозволить виправити ситуацію, коли під час однакового застосування обмежень деякі області були зі світлом більше, а інші – менше. Однак варто розуміти, в країні значно пошкоджені магістральні підстанції, які передають електроенергію від однієї частини країни до іншої, тому до деяких регіонів електроенергію просто неможливо доправити.

Два сценарії для українців цієї зими

Нагадаємо, що раніше у Центрі протидії дезінформації попереджали, що у зимовий період 2024–2025 років в Україні за різними сценаріями може не бути світла від 12 до 20 годин на добу. В ЦПД пояснили, що загалом Об’єднана енергетична система України складається із 76 гідроелектростанцій та гідроакумулюючих станції, 26 теплових електростанцій і теплоцентралей, чотирьох АЕС, 12 сонячних і восьми вітряних електростанцій, об’єднаних магістральних ліній електропередач протяжністю 22,5 тис. км і 135 трансформаторних підстанцій для них. Особливістю української Об’єднаної енергетичної системи є необхідність дотримуватися постійного балансу між виробництвом і споживанням електроенергії. Зараз Україна генерує до 11,5 гігават на годину, а споживає понад 13 гігават, до слова, минулої зими на піку попиту було взагалі близько 18 гігават. Тому розрив між тим, що може виробляти наша система, і попитом у пікові години зберігається на рівні 2,4 гігават на годину. Частково цей дефіцит покривається імпортом електроенергії, але це не завжди рятує, адже максимально таким шляхом можна отримати лише 1,7 гігават. Нині тривають переговори, аби збільшити імпортні потужності до 2,2 гігават, але і цього не вистачатиме, щоб компенсувати знищені або пошкоджені російськими ударами ТЕС і ГЕС, які були маневровою генерацією в українській енергосистемі. Тож якщо брати ситуацію ту, яка є зараз, існує декілька варіантів сценаріїв життя українців взимку. Зокрема, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук ще на початку вересня прогнозував декілька сценаріїв ситуації в енергетиці в осінньо-зимовий період. За оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8–9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, планується відновлення близько 3 гігават із пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу. І так, це ще оптимістичний варіант.

Найгірший сценарій!

А ось більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 мегават потужності, разом з тим і кількість робочих блоків АЕС буде меншою — 6–7 і при цьому зима буде холодною. Ось за таких умов система опиниться в кризовій ситуації. Але є ще гірший сценарій. Якщо РФ продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення. За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу — приблизно 10 годин — перебуватимуть без світла. Загалом є чотири фактори, які впливають на надійність енергозабезпечення країни. По-перше, це знову ж таки російські атаки на критичну інфраструктуру, а як бачимо, вони чи не щодня намагаються по ній влупити, ці удари РФ робить не лише для того, щоб вивести з ладу інфраструктуру — це один із способів кремля посіяти хаос серед населення та занурити Україну в енергетичну кризу. Наша енергетична інфраструктура вже зазнала таких масштабів руйнувань, що на повне відновлення чи відбудову знадобиться далеко не один рік. По факту, нині все залежатиме від спроможності ППО захистити енергетичні об’єкти від ракетних атак, а енергокомпаній — мінімізувати наслідки ймовірних влучань. Але тут варто не забувати дякувати нашим захисникам неба та енергетикам, які вже понад тисячу днів роблять усе можливе, аби світло в домівках було якомога довше, а руйнувань менше. Але ППО і енергетики — не Боги, це теж треба пам’ятати.

Як захищають енергетику?

За словами члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, в середині 2023 року енергокомпанії вдалося захистити обладнання своїх найбільших підстанцій спорудами першого рівня захисту, зараз будується другий рівень — бетонні саркофаги, деякі, до речі, уже готові. Відтак, ситуація вимагає кардинального посилення протиповітряної оборони енергетичних об’єктів, проте повністю захистити всю енергосистему від масованих ракетних ударів практично неможливо. По-друге, з 1 вересня в ремонті перебували два енергоблоки АЕС, один з яких — енергоблок потужністю 440 мегават. Але за даними АТ "НАЕК "Енергоатом" починаючи від 20 жовтня і до кінця лютого 2025 року в роботі будуть всі дев'ять енергоблоків АЕС. По-третє, енергобаланс зимою суттєво залежить від погодних умов. Під час морозів та несприятливої погоди дефіцит потужностей у системі лише зростає. По-четверте, додаткові труднощі для стабільної роботи енергосистеми створюють відсутність належної кількості накопичувачів електроенергії для покриття пікових навантажень та перебування більшості відновлюваних джерел енергії, мова йде про вітрові та сонячні електростанції, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Таким чином, повністю виключити можливість тривалих відключень побутових та промислових споживачів неможливо, адже важко передбачити наслідки можливих нових російських ударів або точно спрогнозувати погодні умови.

Тож, якщо російські обстріли будуть не такими результативними, зима – теплою, а енергетикам вдасться відновити чи ввести в дію певну кількість нової генерації, ймовірні регулярні відключення світла цієї зими будуть максимально короткостроковими.

Великі надії покладаються і на західну допомогу.

Нагадаємо, що атака 13 грудня цього року – це вже була 12-та масована атака по українській енергетиці і дев'ята масована атака по енергетичних підприємствах ДТЕК.

Всього від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СВІТЛО ВИМИКАТИМУТЬ ПО-НОВОМУ! В Україні – нові графіки відключення світла! Що змінилось?

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