"Добрий знак": до Лукашенка в гості приїхав російський патріарх Кирило (відео)

До самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в гості приїхав патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило. "Бульбофюрер" провів московському патріарху екскурсію своїм "палацом".

Лукашенко назвав це "добрим знаком".

Про це повідомляє провладне білоруське видання "Белта".

"Непростий час. І добре, що ви приїхали на свою землю. Не чужу для вас. Для нашого народу це добрий знак. Не може бути планети без нашої цивілізації. Знайте, що ви завжди тут не як удома, а вдома – на своїй землі", - сказав Лукашенко.

Варто зазначити, що російський Патріарх Кирило продовжує підтримувати вбивства та звірства російських окупантів в Україні. Священнослужитель щоразу вигадує нові виправдання для звірств військових РФ проти українців. Зокрема, він заявив: "Росія – миролюбна країна", а служба в армії Росії – це "подвиг".

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