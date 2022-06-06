Росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів Донбасу: сили ООС відбили 10 атак

Українські захисники невпинно борються із російськими загарбниками за перемогу.

Так, бійці Об'єднаних сил протягом 6 червня відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках. На двох локаціях ще тривають бої.

Уздовж усієї смуги оборони росіяни застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Також ворог завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Як повідомили у штабі ОСС, окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів, з них: 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу. У результаті цих обстрілів загинуло двоє цивільних, 12 отримали поранення.

Протягом доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили:

танк

3 артилерійські системи

2 бойові броньовані машини

автомобіль

2 склади з боєприпасами

Також підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, комбат розповів про запеклі вуличні бої у Сєвєродонецьку. Росіяни мають перевагу в ствольній артилерії, кількості танків, і, можливо, у кількості людей.

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