Церковний полон: служителі Московського патріархату допомогали ворогу під час окупації

В Україні масово розслідують злочини служителів Московського патріархату. Вже відкрито понад десяток кримінальних проваджень за статтею "Зрада батьківщини".

Під час окупації священнослужителі не лише допомогали ворогу, а й розповідали вірянам наративи російської пропаганди.

Про це йдеться в ТСН.

У Київській області батюшки навіть викрадали людей. Один з таких забирав священників собі викрадену гуманітарну допомогу, а волонтерів тримав у зачинених келіях. Інший — зустрічав окупантів з іконою, та швидко потоваришував з ними. Слідство проти зрадників досі триває.

Журналісти знайшли тих, хто провів у церковному полоні по кілька діб. Їхні історії приголомшують.

Наприкінці березня вісім волонтерських бусів везли гуманітарку в рідне село Бабинці. На в’їзді п'ятеро героїв сюжету разом із іншими волонтерами, потрапили у засідку російських військових. Росіяни одразу оголосили: "крок вліво, крок вправо — розстріл" і повезли колону до окупованої Бородянки. Там усіх завезли до місцевої церкви.

"З церкви вийшов отець Віктор Талько і з ним був ще чоловік у військовій формі. Чоловік в формі сказав, що нас будуть перевіряти. Не було (в окупантів. — Ред.) жодних розпізнавальних знаків. Були нашиті георгівські стрічки", — розповідає волонтер Роман Ганаба.

Волонтери підозрюють, що на них пан отець майже не звертав уваги. Його, мовляв, більше цікавили автобуси із гуманітаркою.

"Отець Віктор сказав заганяти автомобілі на територію церкви. У полоні нас було 19 людей на восьми авто. Записали всі прізвища. Сказали, що буде перекличка — якщо когось не буде, хоча б однієї людини з 19, то постраждають всі, розстріляють всіх", — згадує Ганаба.

Церковний полон: служителі московського патріархату допомогали ворогу та викрадали людей

"Мені здалося, що він звичайний мародер, але дуже обожнюює російську владу. На моє особисте переконання, російські війська завозили йому колони з гуманітаркою, щоби отець Віктор міг "поживитись". А також зробити красиву картинку, щоб заманити людей", — зазначає інша волонтерка Олена Зілінська.

Красива картинка — це як отець Віктор турбується про парафіян і роздає їм викрадену гуманітарну допомогу. Російські пропагандисти усе знімали, а Віктор Талько роздавав інтерв’ю.

"Розпуста у Києві —гомосексуалісти паради влаштовують, це нормально? Якби (російські. — Ред.) війська у 2016 році прийшли, вас із квітами зустрічали б. Бо у 2016 році треба було підтримати Януковича. Тобто в 2014-му. А він підвів усіх. Втік сам у Росію. І нас підставив усіх. Наші віруючі люди чули, як українські солдати вітають один одного "хайль Гітлер", — говорив Талько російським пропагандистам.

Самих волонтерів тримали у зачинених келіях. Виходити на вулицю було заборонено. Вночі світла не вмикали і пропонували купувати свічки. А помічниці отця Віктора намагалися утертися в довіру.

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Те, що робив Віктор Талько, робили і його колеги з Московського патріархату. За якихось 20 кілометрів від Бородянки, в селі Андріївка служив монах Микола. Його тут знають усі місцеві жителі.

"Істинний дурак. Раз сидів, все екстрасенса з себе корчив", — зазначає один чоловік.

Але спілкуватись на камеру переважна більшість тутешніх селян відмовляється. Усі бояться свого духівника. До того як стати священнослужителем Микола відсидів.

"Він сидів раніше за педофілію. Він 8 років відсидів років 15 тому", — не показуючи обличчя розповідає місцевий мешканець. Чоловік не хоче показувати свого обличчя. Він був серед кількох десятків жителів однієї вулиці, яких росіяни взяли у полон. Весь час, поки їх тримали, отець Микола ходив до окупантів.

Поза камерою селяни розповідають, коли окупанти зайшли в село, отець Микола вийшов їх зустрічати з іконою і швидко потоваришував. За місяць цієї міцної дружби встигнув навіть похрестити кількох бурятів.

"Його забирали вдень і він десь їздив. Аж потім ми дізналися, що він їздив показувати (окупантам. — Ред.), де живуть багаті люди, де жив наш голова сільської ради, різні крутелики. "Наводчиком" був", — зазнчає експолонений.

Журналісти знайшли помешкання священнослужителя. За мірками села — непоганий дім із занедбаним подвір’ям. Але вдома його немає. Сусіди кажуть, що його затримали українські правоохоронці

Наразі в Україні є кілька справ, порушених проти священників Московського патріархату. Згідно із судовим реєстром, першим судитимуть отця Юрія із Новограда-Волинського Житомирської області. На службах він розказував вірянам наративи російської пропаганди.

Журналісти намагались знайти його напередодні судового засідання. Проте ні в храмі, ні вдома його не було, а сусіди сказали, що він кудись поїхав.

А протоієрея Віктора Талька із Бородянки журналісти все ж знайшли. За місяць після втечі росіян він, принаймні на камеру, повністю змінив погляди і заговорив українською.

"Московського патріархату не існує. Чому — тому що юридично офіційно ми зареєстровані як УПЦ", — каже священник.

Те, що в його церкві тримали людей, Талько заперечує. Як і своє інтерв’ю пропагандистам. Мовляв, це була приватна розмова і він не знав, що його записують.

"Ми займалися тим, що допомогали людям. Все. І ніхто тут нікого не тримав. І нікого тут російські війська, нікого не катували, ніхто нічого цим не займався", — запевняє священник

Його колишні бранці словам батюшки не вірять. Наразі слідство триває.

Раніше повідомлялося, що у Росії священників зобов'язали агітувати населення йти на контракт до армії.

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