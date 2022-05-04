"Між ворогом і його агентом немає різниці": у Конотопі мер заявив, що заборонив діяльність УПЦ МП

"Між ворогом і його агентом немає різниці": у Конотопі мер заявив, що заборонив діяльність УПЦ МП

Мер опублікував своє розпорядження про заборону діяльності УПЦ МП на території Конотопської міської ради.

У Конотопі Сумської області міський голова Артем Семеніхін заборонив діяльність у місті Української православної церкви Московського патріархату.

Про це він повідомив у Facebook.

"Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку "моспархату" це є два в одному. Тому я ухвалив рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі ФСБ", — написав Семеніхін.

Мер опублікував своє розпорядження від 3 травня про заборону діяльності УПЦ МП на території Конотопської міської ради.

Семеніхін посилається на закон про місцеве самоврядування та воєнний стан. Таке рішення він пояснює метою "недопущення розколу Конотопської громади на релігійному підґрунті".

"Заборонити на території Конотопської міської ради діяльність Української православної церкви Московсього патріархату як такої, що несе загрозу національній безпеці України. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою, – йдеться в документі, який підписав мер Конотопа.

Facebook/Артем Семеніхін

Нагадаємо, що московський патріарх Кирило може увійти до шостого пакету санкцій ЄС.

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