Після розгрому на Новопавлівському напрямку Росія перекидає техніку та військових з новою силою - Генштаб

Після розгрому на Новопавлівському напрямку Росія перекидає техніку та військових з новою силою - Генштаб

Після невдалого штурму населеного пункту Новосілка Росія почала перекидати техніку та особовий склад залізничним транспортом.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, російські окупанти зазнали суттєвих втрат, тому були змушені знову підкріпитися новою технікою та військовими.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ ввечері 4 травня.

"На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили спробу штурму населеного пункту Новосілка. Ворог зазнав втрат і відступив. З метою посилення угруповання військ противник здійснює перекидання техніки та особового складу залізничним транспортом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські військові продовжують наступ на сході, щоб вийти на адмінмежі Донецької і Луганської областей.

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