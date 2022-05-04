Окупанти хочуть утримати території, тому наступатимуть у напрямках Миколаєва та Кривого Рогу – Генштаб

На Південнобузькому і Таврійському напрямках ворог веде бої силами чорноморського флоту та повітряно-десантних військ.
Загарбники ведуть бої на Південнобузькому і Таврійському напрямках.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 4 травня.
"Окупанти силами окремих підрозділів 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту, повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій та створення умов для активізації наступальних дій у напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, що на Донецькому напрямку ворог зосередив зусилля на семи населених пунктах.
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