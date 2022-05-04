У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках

Збройні сили Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Не виключено, що в подальшому там можуть бути демонстраційні та провокаційні дії поблизу українського кордону.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони у Гомельській області, проведено тренування підрозділів редіоелектронної боротьби. У подальшому не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій в районах наближених до державного кордону України.

З метою підтримання напруженості на кордоні та недопущення перекидання резервів наших військ на загрозливі напрямки, противник утримує поблизу українсько-російського кордону у районі населеного пункту Козіно Курської області підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Не виключається активізація обстрілів із зазначеного району по території Сумської області", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, виконавча влада Європейського Союзу в середу, 4 травня, запропонувала найжорсткіший пакет санкцій проти РФ за війну в Україні, але кілька країн завадили досягненню домовленостей. Так, Болгарія, Угорщина, Словаччина і Чехія висловили стурбованість з приводу нафтового ембарго на зустрічі представників 27 урядів ЄС.

Втрати російської армії станом на 4 травня

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