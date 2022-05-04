В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях

Вооруженные силы Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Не исключено, что в дальнейшем могут быть демонстрационные и провокационные действия вблизи украинской границы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны в Гомельской области, проведена тренировка подразделений редиоэлектронной борьбы. демонстрационных и провокационных действий в районах, приближенных к государственной границе Украины.

С целью поддержания напряженности на границе и недопущения опрокидывания резервов наших войск на угрожающие направления, противник удерживает вблизи украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Не исключается активизация обстрелов из указанного района по территории Сумской области", - рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, исполнительные власти Европейского Союза в среду, 4 мая, предложили самый жесткий пакет санкций против РФ за войну в Украине, но несколько стран помешали достижению договоренностей. Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия выразили обеспокоенность по поводу нефтяного эмбарго на встрече представителей 27 правительств ЕС.

Потери российской армии на 4 мая

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.