"Не выживут" даже любовницы: подруга главы крупнейшего госбанка России попала под санкции

Решимость наших западных партнеров наложить санкции не только на путинских чиновников, но и на членов их семей и последовательность, с которой они это делают, не может не радовать.

Формально, Наиля Аскер-заде, которая является многолетней любовницей Андрея Костина, президента-председателя правления банка ВТБ, который является вторым по величине активов банком России и первым по размеру уставного капитала и в котором под государственным контролем находится 92% акционерного капитала, попала под санкции Великобритании как журналист. Во всяком случае так об этом пишут в российской прессе.

Однако в области пропаганды - да и в области журналистики - Наиля Аскер-заде, что называется, звезд с неба не хватает. А последние годы вообще была занята съемками фильма об эпидемии COVID-19 в России, что, конечно, не имеет прямого отношения к широкомасштабному вторжению России в Украину.

Все это позволяет нам допустить, что санкции на Наилю наложили именно как на любовницу Костина. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и блокировку всех активов (в случае их обнаружения) в Великобритании.

Наиля Аскер-заде

О романтических отношениях и щедрых подарках банкира журналистке российский оппозиционер Навальный снял целый фильм. Там показан полный набор жизненно необходимых для российского коррупционера вещей: квартиры, особняки, яхты и самолеты. Все брошено к ногам молодой любовницы. Ну, не совсем все - по слухам, у Костина есть несколько таких же наборов, по количеству жен и любовниц.

И вот теперь Наиля под санкциями. Пока только британскими, но у нее, надеемся, все еще впереди. Собственно, даже не важно, в каком качестве Аскер-заде будет попадать в санкционные списки - пропагандистки или любовницы путинского чиновника, главное, пусть попадает.

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