"Намагаються перехопити ініціативу": в Генштабі повідомили, що відбувається на Ізюмському напрямку

На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове.
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
“З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька”, - розповіли у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що після переговорів Путіна і Лукашенка раптово почалася перевірка сил реагування Білорусі.
Читайте також:
- На Закарпатті полагодили електричну підстанцію, яку пошкодила російська ракета, і відновили газопостачання
- "Дуже багато емоцій": Арестович прокоментував, чи прорвалися окупанти в Маріуполі на "Азовсталь"
- "Конфлікт буде довгим і кривавим": Арестович розповів, як окупанти намагаються виснажити ЗСУ