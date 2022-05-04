"Намагаються перехопити ініціативу": в Генштабі повідомили, що відбувається на Ізюмському напрямку

"Намагаються перехопити ініціативу": в Генштабі повідомили, що відбувається на Ізюмському напрямку

На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

“З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька”, - розповіли у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що після переговорів Путіна і Лукашенка раптово почалася перевірка сил реагування Білорусі.

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