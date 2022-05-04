"Пытаются перехватить инициативу": в Генштабе сообщили, что происходит на Изюмском направлении

"Пытаются перехватить инициативу": в Генштабе сообщили, что происходит на Изюмском направлении

На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулька", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что после переговоров Путина и Лукашенко внезапно началась проверка сил реагирования Белоруссии.

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