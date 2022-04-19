На Житомирщині священник церкви МП закликав підтримати окупантів, які "визволяють від нацистів"

Священник публічно закликав стати на бік армії-загарбників.
У Новоград-Волинському районі Житомирської області священника одного з храмів закликав підтримати у війні військовослужбовців Російської Федерації.
Про це повідомили у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури
Зазначається, що священник публічного заперечував здійснення збройної агресії проти України, закликав до підтримки рішень та дій держави-агресорки Росії.
Установлено, що 64-річний настоятель церкви Московського патріархату у березні під час спілкування на вулиці з місцевими жителями, давав їм настанови щодо того, як треба сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії на територію України.
Священнослужитель намагався переконати громаду у тому, що влада Російської Федерації прислала своє військо, аби визволити українців від нацистів та бандерівців, а також захистити російськомовне населення "братського народу".
"Батюшка"-колаборант стверджував, що вбивають мирних жителів та руйнують їхні домівки і все довкола не російські війська, а українські Збройні сили", - йдеться у повідомленні.
Прихожани поскаржилися на священника до правоохоронних органів. Там кваліфікували дії священнослужителя як колабораційну діяльність.
Як повідомлялося, на блокпосту в Житомирській області патрульні затримали підозрілу особу в маршрутці. Пасажирка робила фото блокпоста. Під час перевірки у її мобільному правоохоронці виявили фото та відео укріплень, військових об'єктів та об'єктів, які зазнали обстрілів армії Російської Федерації.
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