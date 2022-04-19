Суд заочно засудив до 15 років тюрми мешканця Калуша, який воював за "ДНР"

Суд заочно засудив до 15 років тюрми мешканця Калуша, який воював за "ДНР"

Він брав участь у збройному протистоянні проти ЗСУ.

Івано-Франківський міський суд визнав винним мешканцям Калуша в участі у терористичній організації "ДНР" та сприянні її діяльності.

Про це повідомили пресслужбі СБУ.

Калушанина заочно засудили до 15 років тюрми. Зазначається, що чоловік прибув на тимчасово окуповану територію Донецької області у серпні 2014 року. У місті Горлівка приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

Служив радіотелефоністом у складі 2-ї мотострілецької роти 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу, брав участь у збройному протистоянні підрозділам Збройних сил України поблизу населеного пункту Озерянівка Донецької області.

У боях проти підрозділів сил АТО поблизу Вуглегірська отримав поранення. Коли лікувався медзакладі окупованого Донецька, то разом з російськими пропагандистами записав відеоролик, де озвучив брехливі кремлівські наративи.

Як повідомлялося, у Рівненській області до 13 років позбавлення волі засудили диверсанта з Одещини, який працював на ФСБ Росії. Зокрема, чоловік у вересні 2020 року за завданням свого куратора намагався знищити один з об’єктів критичної інфраструктури “Рівнеоблводоканалу” внаслідок дистанційного підриву.

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