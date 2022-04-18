Як виїхати з Одеси 19 квітня: перелік потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Одеси 19 квітня: перелік потягів у межах України та за кордон

З Одеси також можна виїхати до Польщі.

З Одеси 19 квітня курсують потяги, як в межах України, так і за кордон. Евакуаційні безкоштовні рейси з цього міста не заплановані, проте з Одеси можна доїхати, як у західні області України, так і до багатостраждального Харкова.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси на 19 квітня в межах України:

14:15 26/25 Одеса-Головна - Рахів

17:14 92/91 Одеса-Головна - Лозова

18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород

21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів

22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

22:25 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас

23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл

Графік руху потягів з Одеси за кордон на 19 квітня:

18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль.

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