Как выехать из Одессы 19 апреля: перечень поездов в пределах Украины и за границу

Из Одессы можно выехать в Польшу.
Из Одессы 19 апреля курсируют поезда, как внутри Украины, так и за границу. Эвакуационные бесплатные рейсы из этого города не запланированы, однако из Одессы можно доехать, как в западные области Украины, так и в многострадальный Харьков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы на 19 апреля в пределах Украины:
- 14:15 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
График движения поездов из Одессы за границу на 19 апреля:
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль.
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