55-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро позволяют проверить свои догадки.
Карты Таро уже давно перешли из разряда магических инструментов к психологии. Мало людей ныне считают гадание на картах Таро сатанинским ритуалом, а носят их в сумочке, чтобы иметь возможность обратиться к ним за советом.
Что же нас всех ждет 19 апреля 2022, в 55-й день войны.
В сегодняшнем расписании есть две карты Таро, которые относятся к так называемым младшим арканам Таро, которые символизируют бытовые нюансы и одну карту Таро, которая является старшим арканом и указывает на более важные вещи в жизни.
Первый аркан в нашем сегодняшнем раскладе – "Семерка кубков". Эта карта относится к масти кубков и связана со стихией воды. Эта карта говорит о реальности и мечтах. Она призывает задуматься, что для вас реальность, а что мечты? О чем говорят ваши мечты? Мечтаете ли вы о реальном или об иллюзорном? Целесообразно посмотреть свои мечты, чтобы "перетопить" их в горниле затемнения.
Если вы находитесь в отношениях или влюблены по уши, то пришло время насладиться вашими чувствами. Однако следует быть осторожными и не смотреть на все вокруг из-за "розовых очков" любви, чтобы не попасть в сладкие сети иллюзий.
Чаще прислушивайтесь к голосу сердца. Фантазируйте, и тогда картинки из вашего воображения будут иметь шанс обрасти плотью. Идите по пути желаний.
Следующая карта Таро – под названием "Умеренность". Этот аркан символизирует соединение противоположностей. Если посмотреть на изображение этой карты, то становится понятно, что фигура на этой карте переливает в двух емкостях воду жизни, восстанавливая потерянный баланс между сознанием и подсознанием, давая ему преимущество нового и более правильного центра, из которого можно действовать.
Она говорит о том, что только обретя золотую середину, вы добьетесь своих целей. Умеренность – это гармония между желаниями и потребностями. Следует умерить свои аппетиты, именно тогда вы сможете достичь физического, эмоционального равновесия.
Если вы сейчас должны принять какое-нибудь важное для вас решение, то его следует осуществить, рассмотрев ситуацию с позиции точки зрения другого человека. Однако, если вы не можете двигаться дальше, то это означает, что вы слишком многое переливаете из пустого в пустое, стоит перестать двигать компромиссным путем, пора увидеть две стороны одной медали. Воздержание говорит о том, что любой выход из тупика возможен именно благодаря гармонии.
Завершает наше расписание карта под названием "Рыцарь жезлов". Она связана со стихией огня и относится к масти жезлов.
Эта карта рассказывает о желании двигаться вперед, страстность, самоуверенность. Это та карта Таро, которая представляет собой чрезмерное проявление энергии. В зависимости от ситуации это качество может быть как отрицательным, так и положительным.
Она свидетельствует о том, что проявить некоторую бесшабашность, страсть к жизни и не бояться своего нетерпения. Найдите в себе решительную жилку и вы станете другим человеком.
Однако погружаться с головой в жизненные страсти не стоит, потому что вы можете не разобраться по существу вопроса, а потому станете слишком импульсивным.
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