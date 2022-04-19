19 апреля 2022 – этот день в истории, основные события

19 апреля 2022 – вторник. 55-й день войны России против Украины. 109-й день.

Какой сегодня день в Украине и мире

19 апреля – День поэзии и творческого мышления. Он объединяет всех людей, которые могут назвать себя творческими личностями, а также напоминает, что духовное и поэтическое воспитание очень важно в нашей жизни.

Также 19 апреля — День подснежника. Он означает, что весна уже полностью вошла в свои права. В Украине подснежники отнесены к Красной книге как исчезающий вид. А само событие было начато в 1984 году в Англии.

19 апреля – какой сегодня церковный праздник

19 апреля – день памяти святого Евтихия / commons.wikimedia.org

19 апреля в церковном календаре – день памяти святого Евтихия. Родился он в небольшом поселке Фригийской области в Малой Азии. Отец Александр был воином, а мать Синесия – дочерью священника Исихия. Именно от деда святой Евтихий получил хорошее христианское образование. В 12-летнем возрасте его отправили в Константинополь, чтобы он там продолжил свое образование. Юноша решил свою жизнь отдать Господу и постригся в монахи в одном из амасийских монастырей. За свою преданность Богу скоро его сделали архимадритом.

Спустя время стал Евтихий патриархом Константинопольским. Он пытался жить правильной жизнью, а потому осуждал любую ересь. Однако император Юстиниан уклонялся к верованию автордокетов, а потому отправил Евтихия в изгнание в Амасийский монастырь. Там прожил святой 12 лет, беспрестанно молился и постился. В 577 году он вернулся из изгнания и снова занял патриарший престол. 582 года скончался тихой и спокойной смертью.

Памятные даты 19 апреля

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Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 19 апреля:

1850 год — Великобританией и США подписан договор о совместном строительстве Панамского канала, хотя позже Соединенные Штаты решили строить его своими силами;

1943 год – в Варшавском гетто началось восстание;

1967 — членами группы "Битлз" был подписан контракт, по которому они не имели право покидать группу в течение десяти лет;

2005 год — 265-м Папой Римским становится Бенедикт XVI.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 апреля

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Какие сегодня именины : Ярема, Евтихий, Григорий, Мефодий, Севастян, Павел, Платонида.

19 апреля родились:

1834 год — изобретатель первого в мире морского двигателя внутреннего сгорания Оле Эвинруде (Норвегия);

1850 год – украинский маляр-маринист Руфин Судковский;

1900 год – украинский кинорежиссер, сценарист, художник Александр Птушко;

1919 год – украинский балетмейстер Александр Сегаль;

1972 год — бразильский футболист, полузащитник "Барселоны", обладатель "Золотого мяча" (1999) Ривалдо.

Погода на 19 апреля

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19 апреля в Киеве облачно с прояснениями, утром возможен дождь, днем и вечером без осадков. Во Львове утром ясное небо, которое затем затянется облаками, без осадков. В Харькове облачно с утра и до вечера, днем ожидается сильный дождь. В Одессе облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, который закончится к утру.

Температура воздуха 19 апреля в Киеве +7 днем и +3 ночью. Во Львове +10 днем и -2 ночью. В Харькове +15 днем и +8 ночью. В Одессе +10 днем и +3 ночью.