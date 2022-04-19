Астрологический прогноз на 19-20 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 19-й лунный день, который продлится почти двое суток, – время тяжелой, а порой и опасной энергетики, которая создает препятствия во многих сферах деятельности и одновременно давит на мозги, заставляя совершать поступки, за которые впоследствии может быть стыдно. Не стоит встречаться с друзьями и любимыми людьми – общение неизбежно закончится ссорой, поэтому лучше перенести его на другой день. По отношению к окружающим людям необходимо проявлять не только выдержку и терпение, но и милосердие – многие из них слабее и беззащитнее, чем это может показаться на первый – и даже на второй – взгляд.
Символ дня: паук.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый.
Счастливые камни дня: хризолит, оливин, лабрадор.
За какую часть тела отвечает: область солнечного сплетения.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и стать причиной осложнений, на лечение которых уйдет продолжительное время, поэтому лечить их нужно без промедления. Велика вероятность сезонного обострения психических заболеваний – необходимо пропить курс прописанных врачом препаратов.
Сны дня: сны нынешней ночи позволяют поникнуть в самые дальние – и темные – уголки подсознания, открывающие перед человеком тайны, которые являются откровением даже для него самого.
Афоризм дня: "Всегда честно признавай свои ошибки, это притупит бдительность начальства и позволит тебе натворить новые" (Марк Твен).
Геометрическая фигура дня: асимметрия.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу огня.
Табу дня: нежелательно общаться с нервными и неадекватными людьми.
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