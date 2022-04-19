Астрологічний прогноз на 19-20 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 19-й місячний день, який триватиме майже дві доби, – час важкої, а часом і небезпечної енергетики, що створює перешкоди у багатьох сферах діяльності та одночасно тисне на мізки, змушуючи здійснювати вчинки, за які згодом може бути соромно. Не варто зустрічатися з друзями та любими людьми – спілкування неминуче закінчиться сваркою, тому краще перенести його на другий день. Стосовно оточення необхідно виявляти не тільки витримку і терпіння, але й милосердя – багато хто з нього слабший та беззахисніший, ніж це може здатися на перший – і навіть на другий – погляд.

Символ дня: павук.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливе каміння дня: хризоліт, олівін, лабрадор.

За якусь частину тіла відповідає: зона сонячного сплетіння.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть виявитися тривалими та стати причиною ускладнень, на лікування яких піде тривалий час, тому лікувати їх потрібно негайно. Велика можливість сезонного загострення психічних захворювань – потрібно пропити курс прописаних лікарем препаратів.

Сни дня: сни нинішньої ночі дозволяють поникнути в найдальші – і темні – куточки підсвідомості, що відкривають перед людиною таємниці, які є одкровенням навіть для неї самої.

Афоризм дня: "Завжди чесно визнавай свої помилки, це притупить пильність начальства і дозволить тобі наробити нових" (Марк Твен).

Геометрична фігура дня: асиметрія.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу вогню.

Табу дня: небажано спілкуватися з нервовими та неадекватними людьми.

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