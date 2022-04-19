Рашизм: на чому базується ідеологія країни-агресорки

Рашизм: на чому базується ідеологія країни-агресорки

Рашизму притаманні використання енергоносіїв та військової сили як інструментів геополітичного впливу.

Рашизм тепер має свою офіційну сторінку на Вікіпедії. У всесвітньовідомій онлайн-енциклопедії він тлумачиться як офіційна політична ідеологія владного режиму Російської Федерації.

Про це йшлося в ТСН.

Виник термін рашизм від поєднання двох слів – "фашизм" та англійського "Раша". Й набув широкої популярності після російського вторгнення до України. У статті зазначено, що ідеологія країни-агресорки базується на ідеях імперіалізму, тоталітаризму, богообраності, старшості братнього народу та нетерпимості до культури інших народів. Головним символом рашизму у вікіпедії зазначений знак Зет. До речі, вже чимало людей відзначають його схожість із нацистською свастикою.

У Вікіпедії пишуть, що рашизму притаманні використання енергоносіїв та військової сили як інструментів геополітичного впливу. А ще згадується про геноцид українців, виявлений після масових убивств на Київщині.

До речі, вбивць, ґвалтівників та мародерів, які влаштували різанину у Бучі, Володимир Путін вирішив відзначити. 64-ій окремій мотострілецькій бригаді сухопутних військ, яка безпосередньо чинила усі звірства - присвоїли почесне найменування "Гвардійська".

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