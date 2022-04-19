19 квітня 2022 року – цей день в історії / pixabay.com

19 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

19 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

19 квітня 2022 року – вівторок. 55-й день війни Росії проти України. 109-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

19 квітня - День поезії та творчого мислення. Він об'єднує всіх людей, які можуть назвати себе творчими особистостями, а також нагадує, що духовне та поетичне виховання є дуже важливими в нашому житті.

Також 19 квітня - День проліска. Він означає, що весна вже повністю увійшла в свої права. В Україні проліски віднесені до Червоної книги як зникаючий вид. А сама подія була започаткована 1984 року в Англії.

19 квітня - яке сьогодні церковне свято

19 квітня - день пам'яті святого Євтихія / commons.wikimedia.org

19 квітня в церковному календарі – день пам'яті святого Євтихія. Народився він в невеликому селищі Фригійської області в Малій Азії. Батько Олександр був воїном, а мати Синесія - донькою священника Ісихія. Саме від діда святий Євтихій отримав гарну християнську освіту. В 12-річному віці його відправили до Константинополя, щоб він там продовжив свою освіту. Юнак вирішив своє життя віддати Господу і постригся в ченці в одному з амасійських монастирів. За свою відданість Богу скоро його зробили архімадритом.

Через деякий час став Євтихій патріархом Константинопольським. Він намагався жити правильним життям, а тому засуджував будь-яку єресь. Проте імператор Юстиніан вхилявся до вірування автордокетів, а тому відправив Євтихія у вигнання до Амасійського монастиря. Там прожив святий 12 років, безперестанку молився і постився. 577 року повернувся він з вигнання та знову зайняв патріарший престол. 582 року помер тихою та спокійною смертю.

Пам’ятні дати 19 квітня

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Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 19 квітня:

1850 рік — Великою Британією і США підписано договір про спільне будівництво Панамського каналу, хоча пізніше Сполучені Штати вирішили будувати його самотужки;

1943 рік — у Варшавському гетто почалося повстання;

1967 рік — членами гурту "Бітлз" було підписано контракт, за яким вони не мали право залишати групу протягом десяти років;

2005 рік — 265-м Папою Римським стає Бенедикт XVI.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 квітня

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Які сьогодні іменини: Ярема, Євтихій, Григорій, Мефодій, Севастян, Павло, Платоніда.

19 квітня народилися:

1834 рік —винахідник першого у світі морського двигуна внутрішнього згоряння Оле Евінруде (Норвегія);

1850 рік — український маляр-мариніст Руфін Судковський;

1900 рік — український кінорежисер, сценарист, художник Олександр Птушко;

1919 рік — український балетмейстер Олександр Сегаль;

1972 рік — бразильський футболіст, напівзахисник "Барселони", володар "Золотого м'яча" (1999) Рівалдо.

Погода на 19 квітня

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19 квітня в Києві хмарно з проясненнями, вранці можливий дощ, та вдень і увечері без опадів. У Львові вранці ясне небо, яке потім затягнеться хмарами, без опадів. У Харкові хмарно з ранку до вечора, вдень очікується сильний дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, вночі дрібний дощ, який закінчиться до ранку.

Температура повітря 19 квітня у Києві +7 вдень і +3 вночі. В Львові +10 вдень і -2 вночі. В Харкові +15 вдень і +8 вночі. В Одесі +10 вдень і +3 вночі.