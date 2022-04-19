55-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

55-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро дають змогу перевірити свої здогадки.

Карти Таро уже давно перейшли з розряду магічних інструментів до засобу психології. Мало людей нині вважають ворожіння на картах Таро сатанинським ритуалом, а носять їх в сумочці, щоб мати можливість по всяк час звернутися до них за порадою.

Що ж на нас усіх чекає 19 квітня 2022 року, у 55-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо дві карти Таро, яка належать до так званих молодших арканів Таро, які символізують побутові нюанси та одну карту Таро, яка є старшим арканом і вказує на більш важливі речі у житті.

Перший аркан у нашому сьогоднішньому розкладі - "Сімка кубків". Ця карта належить до масті кубків та пов'язана зі стихією води. Ця карта говорить про реальність та мрії. Вона закликає замислитися, що для вас реальність, а що — мрії? Про що говорять ваші мрії? Чи мрієте ви про реальне чи про ілюзорне? Доцільно переглянути свої мрії, щоб "перетопити" їх у горнилі затемнення.

Якщо ви перебуваєте у стосунках або закохані по вуха, то прийшов час насолодитися вашими почуттями. Проте слід бути обережними та не дивитися на все довкола через "рожеві окуляри" кохання, аби не потрапити у солодкі сіті ілюзій.

Частіше дослухайтеся до голосу серця. Фантазуйте, і тоді картинки з вашої уяви матимуть шанс обрости плоттю. Йдіть шляхом бажань.

Наступна карта Таро - під назвою "Помірність". Цей аркан символізує з’єднання протилежностей. Якщо подивитися на зображення цієї карти, то стає зрозуміло, що постать на цій карті переливає у двох місткостях воду життя, відновлюючи втрачений баланс поміж свідомістю і підсвідомістю, даючи йому перевагу нового і куди більш правильного центра, із якого можна діяти.

Вона говорить про те, що тільки знайшовши золоту середину, ви доб’єтесь своїх цілей. Помірність це гармонія поміж бажаннями та потребами. Слід стримати свої апетити, саме тоді ви зможете досягнути фізичної, емоційної рівноваги.

Якщо ви зараз маєте ухвалити якесь важливе для вас рішення, то його варто здійснити, розглянувши ситуацію з позиції точки зору іншої людини. Проте, якщо ви не можете рухатися далі, то це означає, що ви занадто багато переливаєте з пустого в порожнє, варто перестати рухати компромісним шляхом, настав час побачити два боки однієї медалі. Помірність говорить про те, що будь-який вихід із тупика можливий саме завдяки гармонії.

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Завершує наш розклад карта під назвою "Лицар жезлів". Вона пов'язана зі стихією вогню та належить до масті жезлів.

Ця карта розповідає про бажання рухатися вперед, пристрасність, самовпевненість. Це - та карта Таро, яка являє собою надмірний вияв енергії. В залежності від ситуації ця якість може бути як негативною, так і позитивною.

Вона свідчить про те, що проявити деяку безшабашність, пристрасть до життя і не боятися свого нетерпіння. Знайдіть в собі рішучу жилку і ви станете іншою людиною.

Проте поринати з головою у життєві пристрасті не варто, бо ви можете не розібратися у суті питання, а тому станете занадто імпульсивним.

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