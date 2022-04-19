Продовжена можливість перетинання кордону українцями за внутрішніми паспортами - ДПСУ

Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують.

Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено.

Про це інформує Державна прикордонна служба України у повідомленні у Facebook.

Таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт).

Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом.

Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують.

Правила перетинання державного кордону громадянами України регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №57.

Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

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"Водночас Державна прикордонна служба звертає увагу громадян України, що в окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра потреба наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші краяни планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами. Тому радимо громадянам України враховувати різні ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що в Україні знову почала діяти норма, за якою перетнути кордон можна лише за закордонним паспортом. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Додамо, що раніше у Польщі пояснили, чому українським біженцям не варто переїжджати до великих міст.

Як повідомлялося, деякі чоловіки можуть виїхати за кордон під час воєнного стану: перелік необхідних документів.

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