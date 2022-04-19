Стало відомо, проти чого США застосують антиросійські санкції

Наступний етап роботи полягатиме в тому, щоби розвалити російську військову машину.

Сполучені Штати Америки застосують інструменти економічно-фінансового тиску насамперед проти російського військово-промислового комплексу, щоби знищити будь-яку можливість для Росії відновлювати свій потенціал під час війни, розв’язаної в Україні.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, - пише Укрінформ.

"Попри те, що ми надалі застосовуємо жорсткі фінансові санкції проти РФ та її ключових фінансових установ, наступний етап нашої роботи полягатиме в тому, щоби розвалити російську військову машину, шматок за шматком, руйнуючи їхній ВПК та ланцюги його постачання", - підкреслив посадовець.

Він додав, що війна російського президента Володимира Путіна проти України триває набагато довше, ніж розраховували в кремлі, "здебільшого завдяки героїчним зусиллям українського народу та підтримці, яку ми надали". Це, за його словами, означає, що російським військам потрібно відновлювати втрати й поповнювати запаси.

"Щоби цього не сталося, ми надалі намагаємося використовувати санкції й експортні обмеження, позбавити Росію критично необхідних ресурсів та орієнтуємося на такі ключові сектори, як аерокосмічна галузь, електроніка та інші, пов’язані з оборонним сектором",- резюмував представник американського мінфіну.

Він також підкреслив, що поки вторгнення Росії триває, США продовжуватимуть посилювати санкційний тиск проти Російської Федерації.

Нагадаємо, 14 квітня президент США Джо Байден заявив про готовність особисто поїхати до України. Однак наступного дня у Білому домі повідомили, що Байден поки не має планів відвідувати Україну, але має бажання приїхати до Києва.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Таке визнання – одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що позитивне рішення США може мати низку наслідків, включно з:

накладенням економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією,

замороження активів Москви у Штатах, включно з нерухомістю,

забороною різноманітних експортів товарів подвійного призначення.

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