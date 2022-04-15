"Я на війні": Зеленський розповів про прямолінійність у розмовах з Байденом

Це було вже під час широкомасштабного наступу РФ на Україну.
Президент України Володимир Зеленський розповів, за що вибачався перед своїм американським колегою Джо Байденом.
Про це він сказав в інтерв'ю BBC.
"Одного разу я сказав президенту Байдену - перепрошую, якщо я занадто чесний і занадто прямолінійний з вами. Іноді. Але я на війні. І він сказав – я розумію. Якби я був на вашому місці, я робив би так само", - сказав президент України.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 51-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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