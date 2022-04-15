Тривожна ніч на Дніпропетровщині: яка ситуація в місті та області

Тривожна ніч на Дніпропетровщині: яка ситуація в місті та області

Розпочалася 51 доба повномасштабної війни Росії проти України.

Ніч проти 15 квітня на Дніпропетровщині була неспокійною - лунала повітряна тривога. Однак в місті та області прильоту російських ракет не було.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Ніч була дуже неспокійною як на Дніпропетровщині, так і по всій країні. Одна повітряна тривога. Але станом на цю хвилину в області все добре, прильоту ворожих ракет не було", - написав він.

Нагадаємо, вчора,14 квітня, Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих.

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