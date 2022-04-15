"Я на войне": Зеленский рассказал о прямолинейности в разговорах с Байденом

Это было уже во время широкомасштабного наступления РФ в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, за что извинялся перед своим американским коллегой Джо Байденом.
Об этом он сказал в интервью BBC.
"Однажды я сказал президенту Байдену — извиняюсь, если я слишком честен и слишком прямолинеен с вами. Иногда. Но я на войне. И он сказал — я понимаю. Если бы я был на вашем месте, я поступал бы так же", — сказал президент Украины.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 51-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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