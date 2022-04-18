Как выехать из Днепра 19 апреля: расписание поездов в пределах Украины

Из Днепра можно доехать в Киев, Львов и другие областные центры Украины.
Днепр и область все чаще подвергаются ракетным ударам со стороны российских убийц. Также в городе много внутренне перемещенных лиц.
С Днепра не предусмотрены эвакуационные рейсы в другие регионы, однако с вокзала курсируют поезда в другие области Украины.
"Укрзалізниця" опубликовала перечень поездов с Днепра на 19 апреля:
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:57 85/86 Львов – Запорожье-1
- 05:57 87/88 Ковель – Запорожье-1
- 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр — Трускавец
- 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 17:30 232/231 Днепр – Львов
- 19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная
- 22:30 179/180 Каменско-Пассажирская – Днепр
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пас.
Отметим, часть поездов курсируют нерегулярно. Их наличия лучше уточнять на железнодорожном вокзале.
Также из Днепра можно выехать на частном транспорте или уточнить наличие автобусных рейсов на автостанциях или у частных перевозчиков.
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