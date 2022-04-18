Как выехать из Днепра 19 апреля: расписание поездов в пределах Украины

Как выехать из Днепра 19 апреля: расписание поездов в пределах Украины

Из Днепра можно доехать в Киев, Львов и другие областные центры Украины.

Днепр и область все чаще подвергаются ракетным ударам со стороны российских убийц. Также в городе много внутренне перемещенных лиц.

С Днепра не предусмотрены эвакуационные рейсы в другие регионы, однако с вокзала курсируют поезда в другие области Украины.

"Укрзалізниця" опубликовала перечень поездов с Днепра на 19 апреля:

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:57 85/86 Львов – Запорожье-1

05:57 87/88 Ковель – Запорожье-1

09:27 3/4 Львов – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр — Трускавец

16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная

22:30 179/180 Каменско-Пассажирская – Днепр

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пас.

Отметим, часть поездов курсируют нерегулярно. Их наличия лучше уточнять на железнодорожном вокзале.

Также из Днепра можно выехать на частном транспорте или уточнить наличие автобусных рейсов на автостанциях или у частных перевозчиков.

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