Як виїхати з Дніпра 19 квітня: розклад потягів у межах України

З Дніпра можна доїхати до Києва, Львова та інші обласні центри України.
Дніпро та область все частіше зазнає ракетних ударів з боку російських вбивць. Також у місті перебуває багато внутрішньо переміщених осіб.
З Дніпра не передбачені евакуаційні рейси в інші регіони, проте з вокзалу курсують потяги в інші області Україні.
"Укрзалізниця" опублікувала перелік потягів на 19 квітня:
- 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 05:57 85/86 Львів - Запоріжжя-1
- 05:57 87/88 Ковель - Запоріжжя-1
- 09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1
- 14:26 41/42 Дніпро - Трускавець
- 16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
- 17:00 797 Дніпро - Львів
- 17:30 232/231 Дніпро - Львів
- 19:10 54/53 Дніпро - Одеса-Головна
- 22:30 179/180 Кам'янське-Пасажирська - Дніпро
- 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас.
Зазначимо, що частина поїздів курсують нерегулярно. Час найкраще уточнювати на залізничному вокзалі.
Також з Дніпра можна виїхати на приватному транспорті або ж уточнити наявність автобусних рейсів на автостанціях чи у приватних перевізників.
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