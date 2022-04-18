Як виїхати з Дніпра 19 квітня: розклад потягів у межах України

Як виїхати з Дніпра 19 квітня: розклад потягів у межах України

З Дніпра можна доїхати до Києва, Львова та інші обласні центри України.

Дніпро та область все частіше зазнає ракетних ударів з боку російських вбивць. Також у місті перебуває багато внутрішньо переміщених осіб.

З Дніпра не передбачені евакуаційні рейси в інші регіони, проте з вокзалу курсують потяги в інші області Україні.

"Укрзалізниця" опублікувала перелік потягів на 19 квітня:

05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

05:57 85/86 Львів - Запоріжжя-1

05:57 87/88 Ковель - Запоріжжя-1

09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро - Трускавець

16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

17:00 797 Дніпро - Львів

17:30 232/231 Дніпро - Львів

19:10 54/53 Дніпро - Одеса-Головна

22:30 179/180 Кам'янське-Пасажирська - Дніпро

23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас.

Зазначимо, що частина поїздів курсують нерегулярно. Час найкраще уточнювати на залізничному вокзалі.

Також з Дніпра можна виїхати на приватному транспорті або ж уточнити наявність автобусних рейсів на автостанціях чи у приватних перевізників.

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