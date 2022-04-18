Іноземні рятувальники прибули до Бородянки — Монастирський

Наразі вони розбирають завали та деблокують будівлі.

Сьогодні, 18 квітня, перші іноземні команди рятувальників прибули до України, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрів іноземних колег-рятувальників, які прибули до Бородянки.

За його словами, 11 професійних рятувальників зі США, Австралії та Німеччини виявили бажання приїхати в Україну на волонтерських засадах і допомогти українським рятувальникам. Найближчим часом до команди доєднається ще один польський представник.

Зараз вони працюватимуть у населеному пункті Бородянка Київської області, наразі їх долучать до розбирання завалів та деблокування будівель.

"Усі сили акумульовані, щоби максимально швидко зробити раніше окуповані території придатними та безпечними для життя. Роботи в нас багато й ця допомога для нас дуже вагома", — сказав Денис Монастирський.

Міністр наголосив, що для МВС України це надзвичайно важлива підтримка. Він подякував іноземним рятувальникам за їхню мужність, сміливість та бажання допомогти Україні.

Нагадаємо, що в Олександрії Кіровоградської області внаслідок влучення ракети по інфраструктурі аеродрому є загиблі та травмовані.

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