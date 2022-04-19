Суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы жителя Калуша, воевавшего за "ДНР"

Он участвовал в вооруженном противостоянии против ВСУ.
Ивано-Франковский городской суд признал виновным жителя Калуша в участии в террористической организации ДНР и содействии ее деятельности.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Калушанина заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Мужчина прибыл на временно оккупированную территорию Донецкой области в августе 2014 года. В городе Горловка присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР".
Служил радиотелефонистом в составе 2-й мотострелковой роты 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса, участвовал в вооруженном противостоянии подразделениям Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Озеряновка Донецкой области.
В боях против подразделений сил АТО близ Углегорска получил ранения. Когда лечился медучреждении оккупированного Донецка, то вместе с российскими пропагандистами записал видеоролик, где озвучил лживые кремлевские нарративы.
Как сообщалось, в Ровенской области к 13 годам лишения свободы приговорили диверсанта из Одесщины, работавшего на ФСБ России. В частности, мужчина в сентябре 2020 года по заданию своего куратора пытался уничтожить один из объектов критической инфраструктуры Ровнооблводоканала в результате дистанционного подрыва.