Від дій російських окупантів в Україні постраждали 572 дитини – Офіс генпрокурора

Від дій російських окупантів в Україні постраждали 572 дитини – Офіс генпрокурора

Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 205 дітей, зросла кількість поранених - їх 367.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Понад 572 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За останню добу офіційне число загиблих дітей не змінилося - 205. Зросла кількість поранених - 367. Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 118, Київській - 108, Харківській - 91, Чернігівській - 54, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що 14 березня в лісосмузі поблизу села Захарівка Київської області підірвався на невстановленому вибуховому пристрої цивільний автомобіль, на якому родина намагалася евакуюватися в безпечне місце. 8-річна дитина отримала поранення, її мати загинула.

18 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами с. Шандриголове в Донецькій області отримала поранення 16-річна дівчина.

Також 18 квітня через обстріл с. Преображенка в Запорізькій області отримала поранення 14-річна дівчинка.

18 квітня завдано ракетного удару по території міста Львова, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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