В Росії обстріляли село в Бєлгородській області (фото)

В Росії обстріляли село в Бєлгородській області (фото)

Губернатор заявив, що обстріл був з боку України.

В Росії зранку 19 квітня обстріляли село Головчино Бєлгородської області. Є руйнування та постраждала.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на губернатора В'ячеслава Гладкова.

Він заявив, що обстріл здійснили з боку України.

"Був обстріл з боку України села Головчине Грайворонського району. Є руйнування. Зараз йде обхід. Є постраждала, це місцева мешканка. Їй зараз надається вся необхідна медична допомога", - сказав він.

Нагадаємо, Кремль готовий бомбити міста в РФ, аби виправдати війну в Україні. Простим росіянам треба прийняти один сумний, а можливо, і страшний факт: війна в Україні прямо торкнеться кожного. Це не погрози, це сухий аналіз тактики та психології бункерного управління країною.

Обстріл Головчино

Обстріл Головчино

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