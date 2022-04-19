Поблизу Сєвєродонецька під обстріл окупантів потрапило авто з людьми

Людей врятували.

Поблизу Сєвєродонецька в Луганській області під обстріл російських окупантів потрапив автомобіль.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, рятувальники змогли вчасно відбуксувати авомобіль в безпечне місце та евакуювати людей.

Зазначається, що протягом минулої доби внаслідок обстрілів окупантів країни-терористк було пошкоджено чи зруйновано 12 будинків. Найбільше руйнувань - у Кремінній. У місті два будинки після прямих потраплянь російських снарядів знесені до фундаменту. Ще чотири були охоплені полум’ям. Пожежі ліквідували. Втім, чи придатні будинки для життя, спірне питання, зауважив Гайдай.

"Ворог стріляє по багатоповерхівках, усвідомлюючи, що там ще залишаються люди. У Рубіжному росіяни поцілили в квартиру. На щастя, власника житла вдалося врятувати. У нього чисельні осколкові поранення", - наголосив голова ОДА.

Крмі того, 18 квітня в Рубіжному зруйнували ще два будинки. Три – у Лисичанську.

Нагадаємо, голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець повідомив, що окупантам вдалося повністю захопити Кремінну. Війська РФ використовували велику кількість бронетехніки для атаки.

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