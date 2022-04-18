Церковний календар на 19 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 19 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 19 квітня в церковному календарі

19 квітня церква вшановує пам'ять святого Євтихія, архієпископа Константинопольського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 19 квітня — день пам’яті святого Євтихія, архієпископа Константинопольського

У вівторок, 19 квітня 2022 року, в церкві вшанування пам’яті святого Євтихія, архієпископа Константинопольського.

Народився святий Євтихій в невеликому селищі, яке розташоване в Фригійській області (Мала Азія). Хлопчик отримав початкову освіту та християнське виховання від свого діда-священника. Коли йому було всього 12 років, переїхав Євтихій до Константинополя, щоб отримувати подальшу освіту. Юнак був дуже здібний, досяг успіху в світських науках, але ще в молодому віці вирішив присвятити своє життя служінню Господа і стати ченцем.

В одному з амасійських монастирів Євтихій прийняв чернечий постриг. Він вів дуже аскетичне життя, а тому швидко отримав посаду архімандрита всій амасійських монастирів. 552 року його возвели на патріарший престол.

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На самому початку патріаршого служіння Євтихія було скликано V Вселенський Собор, на якому отців було засуджено в єресі та піддано їх анафемі. Та через кілька років в Церкві виникла нова єресь, яку почали називати "автордокети". Ця єресь була сміливо викрита святим Євтихієм, але через те, що імператор Юстиніан сам до неї схилявся, патріарха за його наказом відправили на заслання до Амасійського монастиря.

Вигнання святитель переносив спокійно, він постійно молився та постився. За цей період він також здійснив чимало чудес і зцілень. Коли святий патріарх Іоан Схоластик помер, а сталося це 577 року, святий Євтихій вернувся на свою кафедру після 12-річного вигнання. 582 року Євтихій зібрав весь клір, благословив кожного і спокійно відійшов до Господа.

Церковний календар на 19 квітня: відео