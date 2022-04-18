Церковный календарь на 19 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 19 апреля и кого чествует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 19 апреля в церковном календаре

19 апреля церковь чтит память святого Евтихия, архиепископа Константинопольского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 19 апреля – день памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского

Во вторник, 19 апреля 2022 года, в церкви чествования памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского.

Родился святой Евтихий в небольшом поселке, расположенном во Фригийской области (Малая Азия). Мальчик получил начальное образование и христианское воспитание своего деда-священника. Когда ему было всего 12 лет, переехал Евтихий в Константинополь, чтобы получать дальнейшее образование. Юноша был очень способен, добился успеха в светских науках, но еще в молодом возрасте решил посвятить свою жизнь служению Господа и стать монахом.

В одном из амасийских монастырей Евтихий принял монашеский постриг. Он вел очень аскетичную жизнь, а потому быстро получил должность архимандрита всех амасийских монастырей. В 552 году его возвели на патриарший престол.

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В самом начале патриаршего служения Евтихия был созван V Вселенским Собором, на котором отцы были осуждены в ереси и подвергнуты их анафеме. Но через несколько лет в Церкви возникла новая ересь, которую стали называть "автордокеты". Эта ересь была смело разоблачена святым Евтихием, но потому, что император Юстиниан сам к ней склонялся, патриарха по его приказу отправили в ссылку в Амасийский монастырь.

Изгнание святитель переносил спокойно, постоянно молился и постился. За этот период он также совершил немало чудес и исцелений. Когда святой патриарх Иоанн Схоластик умер, а произошло это в 577 году, святой Евтихий вернулся на свою кафедру после 12-летнего изгнания. В 582 году Евтихий собрал весь клир, благословил каждого и спокойно отошел к Господу.

Церковный календарь на 19 апреля: видео