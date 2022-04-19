Вблизи Северодонецка под обстрел окупантов попал автомобиль с людьми

Людей спасли.

Вблизи Северодонецка в Луганской области под обстрел российских оккупантов попал автомобиль.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, спасатели смогли вовремя отбуксировать автомобиль в безопасное место и эвакуировать людей.

Отмечается, что за прошедшие сутки в результате обстрелов оккупантов страны-террористки были повреждены или разрушены 12 домов. Больше разрушений — в Кременной. В городе два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены в фундамент. Еще четыре были охвачены пламенем. Пожар ликвидирован. Впрочем, пригодны ли дома для жизни, спорный вопрос, заметил Гайдай.

"Враг стреляет по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди. В Рубежном россияне попали в квартиру. К счастью, владельца жилья удалось спасти. У него многочисленные осколочные ранения", — подчеркнул глава ОГА.

Кроме того, 18 апреля в Рубежном разрушили еще два дома. Три – в Лисичанске.

Напомним, глава Кременской военной администрации Александр Дунец сообщил, что оккупантам удалось полностью захватить Кременную. Войска РФ использовали большое количество бронетехники для атаки.

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