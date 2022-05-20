Бундестаг посилив контроль над виконанням протиросійських обмежень: деталі

Законопроєкт має на меті створити можливість визначення майна та заставу майна до з’ясування стану власності.

Німеччина ухвалила закон, який дозволяє ретельніше виконувати санкції, введені проти російських олігархів.

Про це пише Укрінформ із з посиланням на пресслужбу Бундестагу.

Закон чіткіше регламентує обов'язки й покращує обмін даними між різними органами влади, щоб полегшити доступ до активів, таким як вілли, яхти та приватні літаки. Дотепер у ФРН не було законодавчої бази, що дозволяє цілеспрямовано шукати їх майно.

Законопроєкт має на меті створити можливість визначення майна та заставу майна до з’ясування стану власності. Надалі до визначення активів буде залучено Центральне управління з розслідувань фінансових операцій, яке отримає додаткові завдання. Також має бути закріплено спеціальне юридичне повноваження Федерального органу з фінансового нагляду (BaFin) надавати розпорядження про всі заходи щодо застосування заборон на торгівлю.

Бізнесмени, що знаходяться в списку санкцій, також зобов'язані розкривати інформацію про свої активи. В іншому випадку їм загрожує штраф або покарання у вигляді позбавлення волі.

Також читайте Така доля чекає на кожного лобіста путінського режиму в Європі - Подоляк про санкції проти ексканцлера Німеччини

"Розкриття всіх фінансових обставин особою, яка потрапила під санкції, є необхідною умовою для ефективного виконання санкцій ЄС, спрямованих проти окремих осіб. Інакше існував би ризик обходу режиму санкцій шляхом приховування фінансових обставин. Крім того, проєкт містить положення щодо визначення рахунків, сейфів та депозитарних рахунків фізичних осіб та компаній, підданих санкціям у Німеччині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЄС не може запровадити шостий санкційний пакет проти РФ, оскільки декілька країн – проти, зокрема Угорщина. Будапешт готовий розблокувати пакет лише тоді, коли Єврокомісія виплатить йому інвестиційний пакет у розмірі 15-18 млрд євро.

Читайте також:

У Брюселлі обговорюють сьомий пакет санкцій